Tirreno-Adriatico: Velasco beffato, vince Wurtz Schmidt

A Lido di Fermo, nella penultima tappa della Tirreno-Adriativo, va in porto la fuga: ad imporsi nella penultima tappa della Corsa dei Due Mari è il danese Mads Wurtz Schmidt, che ha regolato il piccolo gruppo di corridori che è riuscito ad avvantaggiarsi già 30 km dopo la partenza. Dopo oltre 130 km di fuga, il corridore della Israel Start-Up Nation ha battuto il belga Brent Van Moer e l'italiano Simone Velasco, terzo.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Tirreno-Adriatico partenza da Terni con assembramenti poi la gara... ALTRI SPORT Tirreno-Adriatico, Pogacar vince da padrone a Prati di Tivo

Il giovane azzurro della Gazprom Rusvelo è una delle grandi promesse del ciclismo nostrano: vincitore del trofeo laigueglia nel 2019, il toscano è rimasto chiuso in volata dai primi due corridori, e non è riuscito quindi a far valere la propria velocità. Non lontano da Lido di Fermo, Velasco ottenne un altro piazzamento quando era Under 23, chiudendo secondo la grande classica del Gran Premio di Capodarco: «Se penso al piazzamento di oggi e a quello di quando ero ancora Under 23 è come girare il coltello nella piaga - ha affermato il corridore dopo l'arrivo - purtroppo in entrambe l'occasioni mi resta l'amaro in bocca. Appartengo a una squadra Professional ed ero in fuga con corridori di team World Tour, quindi molto più importanrti dei miei: direi che posso essere soddisfatto di questa Tirreno-Adriatico, ma mi dispiace non aver potuto regalare questa vittoria alla squadra».

Resta tutto invariato in classifica generale, con lo sloveno Tadej Pogacar che conserva la maglia di leader della classifica generale. Il capitano della UAE Team Emirates affronterà la cronometro di domani a San Benedetto del Tronto con 1'15" di vantyaggio su Wout Van Aert: «Domani non penserò al successo di tappa, ma solo a difendere la maglia azzurra», ha affermato il vincitore del Tour de France 2020, che non vedremo al via della Milano-Sanremo: «Ho corso già molto quest'anno, ho vinto allo UAE Tour e ora sto facendo la Tirreno: continuerò la mia preparazione per il Tour».

Sarà alla Sanremo invece il vincitore di tappa di oggi, Wurtz Schmidt: «Non abbiamo ancora un piano per sabato, ma io e la squadra vogliamo essere lì davanti quando la corsa esploderà», ha affermato il danese.

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA