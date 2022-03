Tirreno-Adriatico, tappa e maglia per Pogacar a Bellante

Nuovo, ennesimo exploit di Tadej Pogacar. Il corridore sloveno si è aggiudicato la quarta tappa della Tirreno-Adriatico, la Cascate delle Marmore-Bellante di 202 km. Il portacolori della UAE Team Emirates, vincitore degli ultimi due Tour de France e della scorsa edizione della Corsa dei due mari, sembra davvero intenzionato a portare ancora una volta la maglia azzurra di leader della classifica generale fino a San Benedetto del Tronto, anche perchè, come già avvenuto per la Strade Bianche da lui vinta sabato scorso, ha mostrato a tutti di essere davvero in grado di riuscire a vincere con una facilità disarmante nonostante la concorrenza sia molto agguerrita.

Nel finale della frazione odierna è stato il giovane Remco Evenepoel a provare a mettere in salita Pogacar sullo strappo conclusivo, già ripetuto altre due volte prima dell’arrivo. Grazie al lavoro del compagno Marc Soler, Pogacar ha allungato negli ultimi 500 metri ed è riuscito a chiudere la tappa a braccia alzate, diventando leader della Tirreno-Adriatico con 9 secondi su Evenepoel e 21 su Filippo Ganna, che questa mattina era partito con la maglia di leader. Negli ultimi metri, però, l’ultimo corridore che è sembrato in grado di resistere davvero alle accelerate dello sloveno è stato il danese Jonas Vingegaard, in un duello già visto lo scorso anno al Tour de France, quando il portacolori della Jumbo-Visma ha chiuso sul podio di Parigi. Migliore degli italiani al traguardo è Giulio Ciccone, quinto. «La squadra ha tirato tutto il giorno quindi mi è sembrato giusto provarci - ha spiegato Pogacar dopo l’arrivo - abbiamo fatto tutto bene, era un arrivo in salita molto simile a quello in cui ho preso la leadership l'anno scorso. Domani sarà una frazione che somiglierà a quella di oggi e sabato sarà la tappa regina, quindi dovrò fare attenzione agli altri rivali».

Domani si svolgerà la quinta tappa, 155 km da Sefro a Fermo, ma prima di vivere un’altra giornata impegnativa la UAE Team Emirates può festeggiare anche il trionfo di Brandon McNulty alla Parigi-Nizza, che si sta svolgendo in contemporanea con la Tirreno.