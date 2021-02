Tiger Woods non ricorda nulla dell'incidente d'auto: e adesso è stato trasferito dall'Harbour-UCLA Medical Center di Torrance al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles per continuare quello che gli esperti hanno descritto come «un lungo e incerto recupero». Woods è stato operato martedì all'Harbour-UCLA Medical Center, con un intervento chirurgico allo stinco destro e a un polpaccio, oltre che al piede e alla caviglia. «Due giorni dopo, è stato trasferito a Cedars-Sinai», secondo quanto riportato dalla CNN.

Tiger Woods transferred to Cedars-Sinai Hospital in LA as he faces 'long and uncertain' recovery after high-speed crash https://t.co/igpSN0YAch — Daily Mail US (@DailyMail) February 26, 2021

Il team di Woods non ha rilasciato un aggiornamento sulle sue condizioni da martedì sera, quando hanno descritto il suo intervento chirurgico e hanno detto che era sveglio e a riposo. Il campione di golf potrebbe essere operatore nuovamente. «È ancora in quella fase acuta in cui potrebbero avere ancora molto lavoro da fare in queste ore e nei giorni a venire», ha spiegato il dottore Jeremy Faust, medico di emergenza Brigham and Women's Hospital di Boston.

Tiger Woods has been moved to another Los Angeles hospital after undergoing surgery to his right leg after being badly injured in a car crash. https://t.co/Fq0YfKCBv1 — AP Sports (@AP_Sports) February 26, 2021

Gli investigatori stanno ancora esaminando la dinamica dell'incidente ad alta velocità. Sono state sollevate domande sul motivo per cui Woods non era stato testato per droghe o alcol dopo l'incidente. Ma le fonti della polizia hanno detto al sito di TMZ che «non c'erano droghe o alcol all'interno del Genesis GV80» della superstar del golf.

Parlando durante una sessione di domande e risposte su Facebook mercoledì, lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Villanueva aveva già confermato che non ci sarebbero state accuse penali contro Woods. In seguito ha fatto sapere alla CNN che Woods «non ricorda l'incidente. All'ospedale gli sono state chieste informazioni dagli investigatori e non aveva alcun ricordo», ha aggiunto Villanueva. «Era lucido, nessun odore di alcol, nessuna prova di farmaci, narcotici o qualcosa del genere. Questo è quello che è: un incidente», ha garantito ancora Villanueva.

Il vice dello sceriffo Carlos Gonzalez, che è stato il primo ad arrivare sulla scena, aveva confermato: «Non abbiamo alcuna prova di droghe o alcol». Al tabloid Today ha poi spiegato di non aver riconosciuto «il giocatore di golf» quando è arrivato. «Non credo che fosse a conoscenza di quanto gravemente fosse ferito in quel momento. Potrebbe essere stato un misto di adrenalina, potrebbe essere stato uno choc: non so se ha avuto il tempo di valutare appieno le sue ferite», ha detto.

Non è chiaro se Woods stesse assumendo farmaci antidolorifici, sebbene in passato abbia assunto farmaci oppioidi dopo un intervento chirurgico alla schiena, che ha poi provocato una dipendenza. Nel 2017 è stato arrestato dopo che la polizia lo aveva trovato accasciato nella sua auto in Florida con cinque farmaci sospetti in corpo, tra cui due due antidolorifici. Successivamente era entrato in riabilitazione per dipendenza da antidolorifici.

Tiger Wood era stato coinvolto in un altro incidente stradale nel 2009, quando aveva colpito un idrante antincendio ed essere stato cacciato da casa sua dall'allora moglie Elin Nordegren, cosa che lo ha portato ad ammettere di aver fatto uso di droghe. La fidanzata di Woods, Erica Herman, è stata fotografata mentre gli faceva visita in ospedale mercoledì. Al momento non è chiaro quando verrà dimesso dall'ospedale.

Le autorità intanto, dicono che hanno intenzione di tirare fuori la scatola nera dell'auto per saperne di più. Woods prima dell'incidente, stava andando al Rolling Hills Country Club, a 16 chilometri di distanza, dove avrebbe dovuto incontrare il quarterback di New Orleans Saints Drew Brees e il quarterback di L.A. Chargers Justin Herbert per girare uno spettacolo per GolfTV.

