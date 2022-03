Miami Open, Swiatek ai quarti: Gauff sconfitta 6-3, 6-1

Successo senza particolari problemi ai Miami Open per Iga Swiatek. L'attuale numero due del mondo, prima nella classifica Wta, ha battuto Coco Gauff 6-3, 6-1 conquistando i quarti di finale al Miami Open. Swiatek, 20 anni, diventerà la prima polacca a guadagnare la prima posizione nella classifica dei singoli quando verrà aggiornata il 4 aprile, dopo il ritiro di Ash Barty. Swiatek ha impiegato solo 1 ora e 16 minuti respingere l'assalto di Coco, 18 anni, in quello che era lo scontro tra due delle tre giocatrici più giovani della Top 20. Con questo successo Swiatek ora ha allungato a 14 partite la sua striscia di vittorie consecutive, la migliore della sua carriera. È ancora imbattuta nei tornei Wta 1000 in questa stagione. La sua serie di successi è iniziata con la corsa verso il titolo al primo e Wta 1000 dell'anno a Doha, ed è continuata attraverso il trionfo a Indian Wells, la scorsa settimana.

APPROFONDIMENTI SPORT Miami Open, successo per Iga Swiatek