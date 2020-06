Dopo Dimitrov anche Coric annuncia di essere positivo al coronavirus. Djokovic si è sottoposto al test anti Covid con tutta la famiglia

Dopo l'annuncio di ieri sera di Grigor Dimitrov di essere risultato positivo al Coronavirus, questa mattina è stata la volta di Borna Coric, suo avversario pochi giorni fa nell'Adria Tour, competizione benefica organizzata dal numero uno del mondo Novak Djokovic. «Ciao a tutti, voglio informarvi che sono risultato positivo al coronavirus. Voglio dire a tutti quelli venuti in contatto con me negli ultimi giorni di fare il test -ha scritto su Twitter il 23enne croato-. Sono davvero dispiaciuto per i problemi che posso aver causato. Io sto bene e non ho sintomi. State al sicuro e in salute. Vi voglio bene».

Novak Djokovic ha fatto ritorno a Belgrado da Zara, in Croazia, e si è subito sottoposto al test per il coronavirus. Come riferisce la Tanjug, con il campione serbo si sono sottoposti al test l'intera sua famiglia e i componenti del suo staff tecnico. Nella città costiera croata ieri sera era stata annullata la finale del torneo Adria Tour tra Djokovic e il russo Andrej Rubljov dopo la positività al covid-19 del bulgaro Grigor Dimitrov, che aveva partecipato al torneo sia a Zara che alla tappa precedente di Belgrado.

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA