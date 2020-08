Cincinnati, Serena Williams eliminata in tre set dalla Sakkari

Serena Williams è stata eliminata negli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati, battuta 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) dalla greca Maria Sakkari, che rimonta un set e un break di svantaggio. Nei quarti, Sakkari affronterà a numero 1 britannica, Johanna Konta, mentre Serena ha espresso tutta la sua delusione per una essersi fatta sfuggire una vittoria che sembrava a portata di mano, anche a causa dei problemi fisici che la perseguitano. «E' difficile giocare in questo modo e rimanere ottimisti - ha detto la statunitense -. Giocare nove ore in una settimana è troppo. Non ci sono abituata, ma avrei dovuto vincere. Devo imparare di nuovo a vincere queste partite». Nel torneo Atp Masters 1000, che si svolge ugualmente a New York, gli incontri della notte hanno visto l'eliminazione di Andy Murray per mano di Milos Raonic col netto punteggio di 6-2 6-2. Il canadese affronterà il serbo Filip Krajinovic che si è imposto (6-2 6-1 sul qualificato ungherese Marton Fucsovics.

Ultimo aggiornamento: 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA