Berrettini vince ancora, Sonego sconfitto 3-6 6-3 6-4 nel "derby" di Stoccarda

Matteo Berrettini batte Lorenzo Sonego e vola in semifinale a Stoccarda. Nell'ATP 250 in terra tedesca, Berrettini ottiene il suo secondo successo di fila dopo essere ritornato in campo. 3-6 6-3 6-4 nel derby tutto azzurro. Berrettini affronterà in semifinale Otte che ha vinto senza scendere in campo a causa del ritiro di Bonzi. Matteo

Berrettinisi è imposto ai quarti di finale del 'Boss Open', il torneo Atp 250 di tennis che è dotato di un montepremi di 692.235 euro, dopo un inizio non brillante sull'erba di Stoccarda (Germania). Il romano si è comunque qualificato dopo aver superato la resistenza del piemontese Lorenzo Sonego.