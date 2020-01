Australian Open, Wawrinka a sorpresa batte Medvedev

Vittoria a sorpresa agli Australian Open per il 34enne Stan Wawrinka ai danni del russo Danil Medvedev di quasi dieci anni più giovane e numero 4 della classifica mondiale. Il tennista svizzero, numero 15 del ranking, ha infatti vinto dopo una maratona di cinque set con il punteggio di 6-2 2-6 4-6 7-6 6-2 e vola ai quarti di finale. Passa il turno e vola ai quarti (per la prima volta in carriera) anche l'austriaco Dominc Thiem (n. 5 della classifica mondiale), dopo la vittoria sul francese Gael Monfils (n. 10 del ranking) con un secco 6-4 6-2 6-4. Nel torneo femminile la spagnola Garbine Muguruza, attualmente n. 32 del ranking, ha battuto per 6-3 6-3 Kiki Bertens (n. 10 del mondo) e ai quarti di finale troverà o la tedesca Angelique Kerber (18) o l'ucraina Anastasia Pavlyuchenkova (30). Approda ai quarti anche la romena Simona Halep, numero 2 del mondo, battendo la belga Elise Mertens (n. 17). Ultimo aggiornamento: 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA