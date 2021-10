Tennis, Australian Open: Melbourne aperta solo ai vaccinati con due dosi

Melbourne esce dal lockdown più lungo del mondo ma tiene alta, altissima, la guardia. La decisione del governo australiano fa discutere, soprattutto il mondo del tennis: «Quando apriremo le frontiere, ogni persona che vorrà entrare in Australia dovrà essere doppiamente vaccinata. Non credo che un giocatore di tennis non vaccinato potrà ottenere un visto per entrare in questo Paese». Così il ministro australiano per l'immigrazione Alex Hawke nel corso di un'intervista alla radio della Australian Broadcasting Corporation. La posizione del Governo australiano dunque mette sempre più in dubbio la partecipazione all'Australian Open del numero uno al mondo e campione in carica Novak Djokovic. «Non è un messaggio per Novak ma per tutti coloro che desiderano visitare l'Australia», aggiunge Hawke.

