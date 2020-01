Cronometro Conegliano-Valdobbiadene: presentato il comitato organizzatore della tappa

Presentato oggi nell’ex Convento di San Francesco a Conegliano, il Comitato organizzatore della 14.ma tappa (una cronometro individuale) del Giro d’Italia, la Conegliano-Valdobbiadene, in programma il prossimo 23 maggio.



Sarà una frazione fra le Colline del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, da poco riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco, che con molta probabilità potrebbe anche decidere la Corsa rosa. Una sfida contro il tempo in un territorio di produzione del Prosecco Superiore Docg, un'occasione unica per far vedere in tutto il mondo, grazie alle riprese televisive, le bellezze delle colline.



IL COMITATO TAPPA

Ecco il team. Presidente: Innocente Nardi. Coordinatore generale: Andrea Vidotti.

Sindaci di Partenza e Arrivo: Fabio Chies e Luciano Fregonese

Sede: Villa Brandolini Piazza Libertà - Pieve di Soligo (Tv)