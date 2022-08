Tamberi vince l'oro nel salto in alto agli Europei di Monaco: «Serata magica e domani addio al celibato»

Gianmarco Tamberi continua a saltare nell'oro. Fallito l'appuntamento con la gloria ai Mondiali di Eugene, si riscatta a Monaco di Baviera, illuminando la serata e riprendendosi il titolo europeo del salto in alto con la misura di 2,30. «Serata magica - dice ai microfoni dopo la vittoria -, dopo il Covid ho pensato di smettere».

Un addio al celibato con l'oro europeo del salto in alto al collo. Lo festeggerà domani Gianmarco Tamberi, a due settimane dalle nozze con «Chiara, la donna della mia vita». Il campione olimpico lo ha svelato ai microfoni di RaiSport, subito dopo aver vinto la gara dell'Europeo. «Domani vengono i miei amici, volevamo farlo con l'oro: finalmente un pò di relax», ha aggiunto Tamberi, che dopo aver vinto la gara è andata ad abbracciare la fidanzata in tribuna. «Se continuerò a lavorare con mio padre con allenatore? Ora vedremo», ha aggiunto l'azzurro, che rinunciato e poi riabbracciato la guida tecnica del papà.

La finale

L'azzurro si è imposto con autorevolezza e, dopo avere firmato il successo, superando al primo tentativo la misura vincente, è andato a festeggiare con la futura moglie, mostrando a tutti il gesto dell'anello nuziale. In seguito ha fallito il 2,32 e il 2,33, ma solo per diletto, con la medaglia d'oro in tasca.

È la seconda medaglia d'oro per l'Italia alla rassegna di Monaco, dopo quella di Jacobs nei 100: è la stessa magica accoppiata di Tokyo, e la coincidenza suona di buon auspicio per la staffetta 4x100 che da domani mattina vedrà di nuovo in pista il velocista azzurro olimpionico la scorsa estate. Anche per lui e per gli altri staffettisti azzurri, ci sarà da fare comunque in conti con il maltempo che stasera ha bagnato la pista condizionando - al ribasso - le prestazioni di chi doveva prendere rincorsa e staccare sulla pedana dell'alto. E in queste condizioni, al di là dello stato di forma, è emersa la classe superiore di Tamberi, poi incontenibile nei suoi festeggiamenti post oro.

La fresca e umida serata dell'Olympiastadion ha messo in mostra un Filippo Tortu in grande spolvero: l'azzurro si è qualificato per la finale dei 200 metri, vincendo la propria semifinale con il tempo di 20«29. Quello dell'azzurro è il terzo tempo di qualifica, su otto. »Domani i favoriti per il podio sogno gli inglesi. Dovrò disputare la mia miglior gara di sempre per una medaglia, ma posso fare meglio di questa sera«. È il primo commento di Filippo Tortu -. Non è stata la gara che volevo. La partenza non è stata ottimale, ma sono sereno. Domani venderò cara la pelle: sarà la gara più importante dell'anno, come al mattino lo sarà per i miei compagni in staffetta», ha concluso, confermando che non farà parte del quartetto della 4x100. La Fidal ha ufficializzato i nomi degli staffettisti. Jacobs, gemello d'oro di Tamberi, dopo avere avuto il via libera dallo staff medico federale, si è reso subito disponibile per domani mattina: l'Italia correrà in seconda batteria alle ore 10,10 con Lorenzo Patta, Jacobs appunto, Matteo Melluzzo e Chituru Ali.

La 4x100 donne sarà invece formata da Zaynab Dosso, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Alessia Pavese. Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Pietro Pivotto fra gli uomini; Anna Polinari, Raphaela Lukudo, Virginia Troiani e Alice Mangione fra le donne, formeranno lde staffette 4x400. Tornando in pista, Dalia Kaddari si è qualificata per la finale dei 200, chiudendo al quarto posto la semifinale in 23«06, un tempo che le è valso il ripescaggio come ottava partecipante domani. Fausto Desalu, invece, non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 200. La 'suà semifinale, prima gara di un programma ritardato dal forte temporale sull'Olympiastadion, è stata vinta dal britannico Hughes in 20»21; l'azzurro è giunto quarto in 20«48, che non gli ha consentito il ripescaggio. »Mi dispiace - le prime parole dell'olimpionico della staffetta - perché la finale era alla mia portata«. Delusione per Pietro Arese che, nella finale dei 1500, ha ottenuto il quarto posto, al termine di una gara disputata ottimamente. L'azzurro è stato preceduto dal norvegese Ingebrigtsen (oro, in 3'32»76), dal britannico Heyward (argento, in 3'34«44) e dallo spagnolo Garcia (bronzo, in 3'34»88). Per Arese un ottimo 3'35«00, che è anche il quarto tempo italiano di sempre. Meno per Larissa Iapichino nel lungo: l'azzurra si è fermata al quinto posto, saltando 6,62 metri.