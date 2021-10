Se i carabinieri del Nucleo radiomobile fossero arrivati un po' più tardi, probabilmente qualche auto sotto alla Galleria Giovanni XXIII l'avrebbe investito. Una smart per evitarlo è finita capovolta con due ragazzi ventenni finiti in ospedale. «Non so cosa sia successo, scusatemi» ha detto ai militari qualche istante dopo aver ritrovato lucidità. Ma Sven Augusti, 22 anni, giovane promessa della pallanuoto della Società sportiva Lazio, non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati