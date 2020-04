SPINEA Si è conclusa con un bilancio che è andato al di là di ogni più rosea previsione l'asta benefica on-line promossa dalla campionessa e primatista mondiale di nuoto nei 200 stile libero Federica Pellegrini il cui intero ricavato, di circa 70mila euro, andrà interamente a favore dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19.

LA MOBILITAZIONE

Un appuntamento, quello voluto dalla capitana della nazionale italiana, che ha letteralmente mobilitato non soltanto i numerosissimi fan che si sono contesi i 59 lotti messi a disposizione con base d'asta di partenza di un euro. Gruppi che comprendevano cimeli sportivi unici e particolarmente significativi, come costumi, cuffie, occhialini, zaini, divise delle Nazionali alle Olimpiadi, ai Campionati mondiali, europei e italiani e che l'hanno accompagnata nelle straordinarie imprese in vasca lunga e corta. Insieme a loro abiti e calzature elegantissime che Pellegrini ha indossato durante il programma televisivo Italia's Got Talent, prodotti dalla casa di abbigliamento Rossorame, partner dell'evento on-line di ieri pomeriggio.

FOTO AUTOGRAFATE

All'asta anche i nove pannelli fotografici autografati di Federica messi a disposizione dall'agenzia fotografica Deep Blue Media. Tra loro quello che ha maggiormente colpito ed emozionato è stato il numero 52 che vede l'azzurra esultare insieme al suo grande maestro e allenatore della nazionale, il veronese Alberto Castagnetti, per il successo italiano ai 14. Campionati mondiali di Shanghai del 2011. Tra i pezzi più richiesti all'asta, durata tre ore e trasmessa in streaming, in ossequio al divieto di promuovere eventi pubblici, gli occhialini utilizzati alle Olimpiadi di Pechino del 2008 battuti a circa 4.500-5.000 euro, ma anche i costumi e i pannelli fotografici aggiudicati a prezi variabili fra 1.200 e 1.300 euro.

Il ricavato, come aveva ricordato Federica Pellegrini prima dell'avvio dell'asta, permetterà di acquistare ventilatori e dispositivi di protezione (mascherine, cuffie, camici, occhiali monouso) utili al personale sanitario bergamasco, formato da oltre 800 valorosi infermieri e medici, quotidianamente impegnati ad assistere al meglio le persone colpite dal Covid-19. A integrare la somma raccolta dalle offerte di quanti hanno partecipato all'iniziativa c'è stata anche una libera donazione del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il compenso spettante alla campionessa per l'ultima partecipazione al programma televisivo Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

LA SODDISFAZIONE

«Sono contentissima dell'esito dell'asta - ha precisato la campionessa di Spinea dopo aver ringraziato tutti per l'impegno e la collaborazione - perché pensavo a qualcosa di più soft e che sinceramente non si potesse raggiungere una simile cifra. Anche io nel mio piccolo ho inteso aiutare chi ha più bisogno. Sono felicissima perché i pezzi importanti della mia vita, sportiva e non, serviranno ad aiutare chi ci aiuta a combattere questo brutto virus. Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata.

I PARTNER

L'asta, condotta on-line dall'attore, presentatore e giudice di Italia's got talent, Frank Matano (in diretta dalla sua abitazione di Roma), si è tenuta negli ambienti della factory pugliese di Rossorame, con sede a Martina Franca (Taranto), i cui titolari sono Bruno Simeone e Daniele Del Genio; mentre Federica Pellegrini era nella sua abitazione di Verona - dove attende di poter riprendere gli allenamenti una volta cessata la fase più critica dell'emergenza - in compagnia della sua amata cagnolina Vanessa. L'asta è stata possibile grazie alla piattaforma 6enough.



E oggi i ringraziamenti: «Una vera leonessa, una autentica campionessa in vasca come nella vita. Il Consiglio regionale del Veneto non poteva fare scelta migliore nell'assegnarle il Leone del Veneto». Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha commentato «non solo l'esito dell'asta benefica in cui Federica Pellegrini ha raccolto oltre 70 mila che andranno all'ospedale di Bergamo donando i suoi cimeli, testimonianze e ricordi della sua vita e delle sue prestazioni. Penso anche all'appello che la nostra atleta ha lanciato ricordando che non esiste solo il calcio e che non solo il calcio deve ripartire dopo la lunga quanto necessaria quarantena che ci vede ancora impegnati». «Non credo sia facile separarsi da oggetti attorno ai quali si raccolgono ricordi ed emozioni: la scelta di Federica è stata straordinaria ed esemplare perché dimostra che tutti siamo protagonisti di questo momento storico e che ciascuno di noi può fare qualcosa di importante. Anche il solo stare a casa pazientemente, l'indossare una mascherina protettiva, adoperare guanti plastificati e rispettare rigorosamente le distanze dagli altri significa fare qualcosa. Come ha detto la nostra campionessa, poi, lo sport non è solo il calcio. Anzi, è anche il calcio, soprattutto le serie minori e il mondo dilettantesco che raramente finisce sotto i riflettori delle grandi reti televisive. Se il football dei Messi, Donnarumma, Chiellini o Icardi raccoglie milioni di spettatori, altre discipline aggregano milioni di praticanti che danno vita a un movimento capace di vincere medaglie olimpiche o titoli mondiali ed europei magari nel silenzio o con pochissimi articolo di stampa o servizi televisivi».



«Atleti ma anche dilettanti, azzurri e azzurre ai vertici mondiali ma anche tantissima gente con tantissime famiglie coinvolte». «Pensiamo a quel mondo, e anche ai lavoratori che ruotano attorno a palestre, piscine, impianti, piste, campi e tutte le strutture sportive animate da squadre, società, istruttori, allenatori e un esercito di dilettanti o semplici appassionati che si allenano con passione e regolarità. Il Dopo Civid-19 è fatto da questo mondo, anzi: lo sport italiano deve ripartire dagli sport minori. Del resto, l'attività sportiva è fondamentale anche per la salute dei cittadini, nella prevenzione e affiancamento nella cura di moltissime patologie. Ovviamente non tutti possiamo essere come la nostra grandissima Federica. Anzi: lei, assieme per altro a un nutrito numero di campionesse e campioni che vestono la maglia azzurra, è l'eccezione che non nega però l'antica locuzione 'mens sana in corpore sanò, motto che di questi tempi non andrebbe dimenticato se pensiamo alla ricostruzione verso il futuro», conclude.