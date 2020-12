Concorso @MiPiaceDiCuore, l'onda solidale premia due società di Bardolino e San Donà

Un campione di nuoto come testimonial, un progetto per la canoa e un altro per la vela a spartirsi la vittoria. È senza dubbio l’acqua il filo conduttore della 7. edizione di “Mi piace di cuore”, iniziativa solidale di Ascotrade per lo sport paralimpico veneto. Ad aggiudicarsi i premi - totale 10mila euro - sono state la società veronese Canottieri Bardolino e la onlus Alba Chiara di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

La prima ha presentato un progetto per l’acquisto di un’imbarcazione specifica anti rovesciamento, che consentirà alle persone con disabilità di avvicinarsi al canottaggio.

La seconda, una società di nuoto, vuole avvicinare gli atleti al mondo della vela organizzando 4 giornate di formazione e per questo intende acquistare attrezzature mirate da far usare agli atleti sia per stare in acqua sia per il loro potenziamento muscolare. A spingere i ragazzi non ci saranno solo il vento e le correnti, ma anche e soprattutto un’onda solidale da cavalcare.

La gara si è animata nelle scorse settimane con una sfida all’ultimo like sulla pagina Facebook @MiPiaceDiCuore, dove sono stati presentati i concorrenti. Nel complesso sono stati proposti 17 progetti e in palio c’era l’importante somma (cinquemila euro a testa per i due vincitori) messa a disposizione dall’azienda trevigiana di fornitura di gas ed energia elettrica Ascotrade, promotrice del concorso assieme ai comitati regionali di CONI e CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Il voto ha visto primeggiare le realtà di Bardolino e San Donà di Piave, che hanno collezionato oltre 1.300 like ciascuna e raccolto i punteggi più alti espressi dalla commissione tecnica. Le società sportive paralimpiche venete in concorso quest’anno hanno ricevuto complessivamente 5.747 “Mi piace”, un numero che testimonia come l’iniziativa abbia colto nel segno.

La prima edizione era stata organizzata nel 2013: in questi sette anni sono state premiate complessivamente 22 società, a cui si aggiungono i 4 atleti vincitori dell’edizione speciale “Rio anch’io”. «È bellissimo vedere che anche quest’anno c’è stata così tanta partecipazione a una iniziativa così importante» sorride Francesco Bettella, campione di nuoto paralimpico padovano e testimonial «Quest’anno molte discipline sono state bloccate a causa dell’emergenza sanitaria e quindi ci sono meno stimoli a livello agonistico, ma questo periodo può essere comunque l’occasione giusta per allenarsi coltivando la propria passione, per prendersi ancora più cura del proprio corpo e per consentire a chi non ha mai praticato uno sport di avvicinarsi con curiosità ed entusiasmo al nostro mondo».

Per Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto, «le società partecipanti hanno dimostrato grande voglia di crescere, ma il mio ringraziamento più grande va a tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa dando il proprio voto. Significa che attorno a questo ambiente c’è sempre grande passione. Una passione che potrà essere totalmente sprigionata quando questa pandemia sarà sconfitta».

Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto: «Sono onorato di far parte di questa iniziativa che vuole sostenere lo sport paralimpico e che premia due progetti che sono un faro nella tempesta che stiamo vivendo. È un obbligo sostenere l'ottimismo e la voglia di andare avanti dopo il tragico stop che la pandemia ci ha imposto».

