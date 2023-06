Sport, come farlo bene, i luoghi di comuni da sfatare, Buteyko, la "bomba idrogeno": i consigli dell'esperta, le ultime ricerche

Fare sport fa sempre bene? E' vero che l'uomo è una "macchina" programmata per correre? E' vero che bisogna fare respiri profondi durante l'attività? Come si dovrebbe davvero respirare facendo sport? Cosa c'entra l'idrogeno con la pratica sportiva? Sono queste alcune domande a cui dà risposte per certi versi sorprendenti il libro "Sport è salute" (Macro Edizioni), manuale completo dedicato all'attività sportiva che dà conto degli ultimi studi internazionali in materia, scritto da Fiamma Ferraro, medico con formazione specifica in medicina generale, conosciuta per il metodo di addestramento respiratorio Buteyko di cui è rappresentante per l'Italia all'estero (vedi il volume "Attacco all'asma e non solo", sempre Macro Edizioni).

SPORT E' SALUTE: I PRINCIPI BASE

LA RESPIRAZIONE: BUTEYKO

Partiamo dalla fine, cioè da quali sono i principi base di una buona attività sportiva. Per Fiamma Ferraro quello che conta più di ogni altro aspetto è come si fa l'attività, piuttosto che quanto la si fa, tenendo sempre a mente che "la costanza è più importante di quanto". L', quindi, per prima cosa, dovrebbe essere "fatta su misura e personalizzata", invece spesso si passa da un estremo all'altro: c'è chi non si muove dal divano e si compiace del dolce far niente e chi al contrario si allena "troppo e male, pensando invece che faccia bene. Ma non è così - spiega Ferraro - E' risaputo infatti gli studi di ortopedia e fisioterapia sono pieni di persone che praticano sport. Allo stesso modo, non credo faccia per niente bene -a meno che non si tratti di attività agonistica vera e propria - correre come dei pazzi alle 5 del mattino per 20-30 km per cinque o anche sei giorni alla settimana". Poi c'è l'aspetto psicologico: "Lo sport può anche essere malsano, c'è un confine da non superare tra attività di resistenza e sindrome da sovrallenamento, un confine da non superare".Premesso questo, quindi, a quali criteri attenersi per impostare un po' di movimento benefico? Il libro della dottoressa Ferraro, ricco di consigli differenziati, per anziani, sedentari, praticanti regolari, atleti professionisti, mette a fuoco alcuni: a parte la "novità idrogeno" di cui parliamo più avanti, i campi cui prestare la massima attenzione sono la respirazione, lo stretching, l'ormesi (cioè lo stress benefico grazie al quale l'organismo diventa più forte e resistente), l'alimentazione (con ampi passaggi sul fenomeno degli integratori). Non sono i soli, ovviamente.

E' il metodo di respirazione ideato dal medico sovietico Konstantin Buteyko, morto nel 2003, in completo contrasto con l'idea comunemente accettata che bisogna respirare di più. Notevoli i risultati di questo "metodo" contro l'asma e in molteplici problematiche e patologie, come anche nella pratica sportiva. Fondamentale la riscoperta e la comprensione dell'enorme ruolo biologico svolto dall'anidride carbonica nell'organismo umano. "In particolare in questo periodo di riscaldamento climatico - sottolinea Ferraro - è diffusa nell'opinione pubblica l'idea che la anidride carbonica (CO2) sia "tossica" quando in realtà è un alimento basilare per tutte le forme di vita sulla terra".



LA BOMBA IDROGENO

Il libro affronta anche una tematica molto particolare, l'idrogeno, l'elemento più leggero sulla tabella periodica ed anche il più diffuso sul pianeta terra, una molecola di particolare efficacia nel neutralizzare i radicali liberi rendendoli meno aggressivi. Quanti atleti assumono i cosiddetti antiossidanti che contrastano i radicali liberi? Ora, questi antiossidanti sono spesso costosi ed assumerli diventa spesso un lavoro. Alcuni sportivi li assumono in modo indiscriminato. Nel libro illustro Come "assumere" l'idrogeno a bassissimo costo in contesti "fai da te". Pertanto, una vera e propria bomba di salute la quale, abbinata alla respirazione ottimale non può che ottimizzare la prestazione fisica a tutte le età.



TEAM DI ESPERTI

Per scrivere questo interessante libro, in cui vengono presentati studi recenti molto particolari, non tanto conosciuti in Italia, Ferraro si è avvalsa della collaborazione di tre specialisti, il medico e fisioterapista Gianluca Gargaruti, il medico specializzato in medicina dello sport, Lorenzo Messina, la psicologa clinica Tiziana Varsalona.