Sofia Goggia vince in Norvegia la sua quarta coppa del mondo di discesa libera: «Obiettivo raggiunto!»

Sofia Goggia, la Coppa di discesa è tua. La bergamasca si è piazzata seconda al traguardo nella libera di Kvitfjell, in Norvegia, alle spalle di 29 centesimi dalla beniamina di casa Kajsa Vickhoff Lie, vincitrice in 1:32.36. L’azzurra, però, può davvero sorridere di questo 47esimo podio della carriera nel massimo circuito, vista la conquista aritmetica della Coppa del Mondo di discesa. Si tratta del quarto trofeo di specialità dopo quelli vinti nel 2018, nel 2021, nel 2022.

«Coppa portata a casa, obiettivo raggiunto. E sono quattro, di cui tre negli ultimi tre anni. Nonostante la discontinuità mia, sono costante nel rendimento!». È lei, dunque, la regina della velocità. Nella gara di Kvitfjell, al terzo posto si piazza l’elvetica Corinne Suter, a 41 centesimi. Giù dal podio la slovena Ilka Stuhec (a 61/100), che era l’unica ancora in grado di impensierire Sofia Goggia per il discorso globo di discesa, ma che si è dovuta arrendere allo strapotere dell’azzurra. Al quinto posto, invece, c’è Mikaela Shiffrin. La statunitense, distante 79 centesimi, ha però conquistato matematicamente la Coppa del Mondo assoluta. Per la fenomenale Miki è arrivata la quinta Sfera di Cristallo quando ancora mancano sette gare da disputare. Shiffrin ha agganciato Marc Girardelli, ora meglio di lei solo Hirscher (8) e Proell (6).