Snowboard cross, Michela Moioli vince a Reiteralm. Brutto sfortunata, chiude quarta

Ancora Michela Moioli. L'azzurra ha vinto la terza tappa di Coppa del Mondo di snowboard cross di Reiteralm, in Austria. Secondo posto a 78 centesimi per la statunitense Jacobellis, terza la francese Trespeuch, che con una caduta ha ostacolato l'altra finalista azzurra Raffaella Brutto, quarta.

Per Moioli è il quindicesimo trionfo in Coppa del Mondo: oggi la snowboarder classe 1995 è stata praticamente perfetta. Un successo che arriva a meno di una settimana dai Mondiali di Idre Fjall in Svezia, dove per l'Italia sono arrivate due medaglie d'argento.

