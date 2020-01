Il baby Vinatzer è terzo a Zagabria: lo slalom azzurro ritrova il sorriso

Lo slalom italiano torna a guardare al futuro con ottimismo. Dopo anni di risultati scarsi e perlopiù legati ai veterani Moelgg, Gross e Razzoli, tra i pali stretti di Zagabria brilla finalmente il talento ventenne di Alex Vinatzer che, dopo una seconda manche da applausi, chiude al terzo posto e sale per la prima volta in carriera sul podio di coppa del mondo. Davanti all'azzurrino solo il francese Clement Noel - anche lui giovanissimo: 22 anni di talento puro - e lo svizzero Ramon Zenheausern, secondo. Lo slalomista azzurro, ottavo dopo la prima discesa, ha realizzato il secondo tempo nella seconda, scalando così la classifica e scavalcando anche il compagno di squadra Manfred Moelgg, quinto dopo la prima manche e ottavo alla fine in una top ten che vede anche un altro azzurro, il 24enne Simon Maurberger. Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA