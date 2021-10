Sinner si ferma in semifinale a Vienna, sarà Tiafoe-Zverev la finale del torneo 500

S'infrange contro il muro di Frances Tiafoe il sogno di Jannik Sinner di raggiungere la sua quinta finale in un torneo Atp solo nel 2021. Il tennista di San Candido che lunedì sarà ufficialmente decimo nel ranking si ferma in semifinale contro lo statunitense dopo due ore e 18 minuti d'incontro a Vienna. Dopo un avvio positivo per l'altoatesino, l'americano n.49 al mondo ha rimontato, anche facendo spettacolo, aggiudicandosi l'incontro in tre set (3-6, 7-5, 6-2). Ora Tiafoe si prepara a sfidare l'altro finalista, quarto al mondo Alexander Zverev.

