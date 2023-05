Internazionali tennis, Sinner eliminato dall'argentino Cerundolo: 6-7; 6-2; 6-2

Il pubblico ce l'ha messa tutta ma Sinner non è riuscito a superare l'ostacolo Cerundolo, tennista argentino numero 31 nella classifica ATP.

L'azzurro segue Alcaraz verso l'uscita degli Internazionali BNL d'Italia.

L'altoatesino era tra i grandi favoriti del torneo capitolino ma di fronte a lui ha trovato un avversario bravo a gestire il match e a colpire nei momenti decisivi. Al Centrale fortissimo il sostegno del pubblico, con cori da Stadio Olimpico, ma non è bastato a far continuare l'avventura di Sinner al Foto Italico. Cerundolo ai quarti affronterà Ruud e una potenziale semifinale contro Djokovic.

Cerundolo, l'urlo argentino al Centrale

Sinner fa i complimenti all'avversario "buona fortuna" e Cerundolo lo ringrazia, prima di togliersi il cappellino e urlare la sua gioia al Centrale del Foro Italico (FOTO). Il tennista nato a Buenos Aires, 13 agosto 1998, cambia il verso agli Internazionali spostando il tabellone verso incognite appassionanti. Dopo il colpo di Marozsán contro Alcaraz, ecco la gioia di Cerundolo: «Ho giocato nel miglior possibile, quest'anno è fantastico e sono super felice. Sapevo che non era facile contro Sinner perché è italiano e giocava in casa. Ero pronto e devo dire che me la sono goduta. Sto cercando di migliorare, sono 31esimo in classifica ATP? Non so, guardo avanti per migliorarmi e andare più in alto possibile». Cerundolo proviene da una famiglia di sportivi, anche suo fratello Juan Manuel è tennista nella top 100 ATP.

Sinner, eliminazione a sorpresa

Jannik Sinner esce dunque di scena agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis. E un po' a sorpresa. L'azzurro, numero 8 del torneo, è stato battuto dall'argentino Francisco Cerundolo in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-2, 6-2 al terzo match point in 2 ore e 24 minuti. L'argentino numero 24 del seeding romano e 31 del mondo accede ai quarti di finale.