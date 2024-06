Sinner, quando gioca contro Alcaraz in semifinale del Roland-Garros: orario e dove vederla in tv e streaming

Sarà Carlos Alcaraz a sfidare il nuovo numero 1 del mondo Jannik Sinner in semifinale del Roland-Garros.

Lo spagnolo ha battuto ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas in tre set (6-3, 7-6, 6-), dimostrando di essere in ottima forma.

Sinner-Alcaraz: orario

La semifinale del Roland-Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena venerdì 7 giugno con orario ancora da definire.

Dove vedere la semifinale

Anche la semifinale, come tutto il torneo parigino, sarà trasmessa in diretta su Eurosport, ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Disponibile anche su Dazn e in streaming sull'app Dazn per smartphone e tablet.

I precedenti

Amici anche fuori dal campo, Sinner e Alcaraz sono sicuramente le stelle più luminose della nuova generazione. Rispettivamente numero 1 e 3 al mondo, i due tennisti si sono affrontati già diverse volte in carriera, ben 9. Attualmente lo spagnolo è in vantaggio 5-4 grazie all'ultimo successo nella semifinale di Indian Wells 2024. In precedenza si erano sfidati nel 2019 al Challenger di Alicante (vittoria di Alcaraz), Al Masters 1000 di Parigi nel 2021 (vittoria di Alcaraz), a Wimbledon nel 2022 (vittoria di Sinner) e nello stesso anno nella finale dell'Atp 2050 di Umago, vinta da Jannik.

Sempre nel 2022 ai quarti di finale dell'US Open, col successo dello spagnolo; a Indian Wells si erano incontrati anche nel 2023, con la vittoria di Alcaraz in semifinale. Nello stesso anno l'altoatesino si era preso la rivincita, vincendo in semifinale al Masters 1000 di Miami. Sinner ha poi vinto anche nella semifinale dell'Atp 250 di Pechino.