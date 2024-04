Sinner, quando gioca? Il debutto a Montecarlo sarà contro il vincente tra Korda e Davidovich Fokina

Cresce l'attesa per l'esordio di Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo.

Dopo il trionfo a Miami l'altoatesino è pronto a scendere in campo nel primo appuntamento stagionale sulla terra rossa. Un nuovo banco di prova per confermare la crescita tecnica che lo ha portato a conquistare il secondo posto del ranking Atp sorpassando Carlos Alcaraz. L'azzurro, testa di serie numero 2 del torneo, partirà direttamente dal secondo turno.

Quando gioca

Jannik Sinner nel secondo turno dell'Atp di Montecarlo giocherà domani mercoledì 10 aprile. Per ora si conosce solo il giorno in cui scenderà in campo l'italiano. L'orario, però, è ancora da definire a causa del primo turno che si concluderà oggi.

I possibili avversari

Sinner se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Korda e Davidovich Fokina, che giocheranno oggi (9 aprile) alle 11.00. Chi riuscirà a trionfare sfiderà poi l'atleta azzurro che poteva incontrare tutte le non etste di serie del torneo. Il favorito è Davidovich Fokina, spagnolo e più a suo agio sulla terra rispetto all'americano. Korda tuttavia è in un buon momento di forma e nel recente confronto diretto a Miami si è imposto facilmente in due set (6-1 6-1), seppur sul cemento.

Il percorso

Agli ottavi di finale Sinner potrebbe incrociare uno tra Fritz, Humbert, Khachanov e Bublik. Ai quarti, invece, l'altoatesino potrebbe incrociare la racchetta con Zverev, Rublev, Rune e Ruud. In semifinale, possibili gli scontri con Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, mentre nell'ultimo atto ovvero nella finale del torneo Jannik potrebbe sfidare Djokovic.

Dove vedere Sinner all'Atp Montecarlo

Il prossimo incontro di Sinner nell'Atp di Montecarlo è visibile in diretta su Sky, al canale Sky Sport Tennis. Inoltre, le immagini dell'incontro sono disponibili su Tennis Tv. Per chi volesse seguire gli incontri del torneo monegasco in streaming può farlo grazie a Sky Go, Now Tv e Tennis Tv.

Le teste di serie

Le teste di serie per l'Atp di Montecarlo sono 16, ma solo otto di queste otterranno il bye necessario per saltare il primo turno. Questo privilegio è riservato ai tennisti che occupano le prime otto posizioni nella classiffica mondiale Atp, tra cui c'è Sinner.