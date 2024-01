Sinner, esordio vincente al Kooyong Classic: 6-4, 6-0 sul padrone di casa Polmans

Esordio semplicemente perfetto per Jannik Sinner che nel torneo di esibizione di avvicinamento agli Australian Open, Kooyong Classic, supera agevolmente il padrone di casa Marc Polmans. 6-4, 6-0 in un'ora e 26 minuti per il classe 2001 che spazza via il 156esimo della classifica Atp, mettendo a segno 4 break di fila e portando a casa 9 game consecutivi.

Si tratta di un torneo di esibizione e non di una gara ufficiale, ma in vista degli Australian Open è certamente un test molto significativo per Sinner che apre nel migliore dei modi il suo 2024 e dimostra perché è il numero 4 al mondo.

Kooyong Classic, cosa è e come funziona il torneo dell'esordio stagionale di Sinner

Sinner ha parlato al termine del match:«L'anno scorso ho fatto un buon finale di stagione e adesso sto ripartendo da zero per cercare di ritrovare la stessa fiducia. La prima partita è sempre dura ma sono soddisfatto della prestazione».

Tra gli italiani brilla anche Lorenzo Musetti che nell'Atp 250 Adelaide batte l'australiano Jordan Thompson 6-4, 6-1 e riconquista un quarto di finale nel circuito (non accadeva da settembre). Il tennista italiano tornerà in campo giovedì contro Bublik. Arnaldi e Sonego, invece, rimediano un sconfitta rispettivamente contro Jarry e Korda.