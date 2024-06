Da numero 1 a numero 1, Mats Wilander è sempre stato un grande ammiratore di Jannik Sinner. Pensa che con lui il tennis abbia un re degno?

«Certamente sì. Se lo merita perché sta giocando a livello di numero 1 da 9 mesi, e secondo me resterà a lungo - e degnamente - al comando della classifca. Lui ed Alcaraz, al di là dei risultati in età già così giovane, stanno cambiando letteralmente il tennis: è molto più che un cambio della guardia, è una rivoluzione, come quando arrivò Agassi e poi Federer. Lo stanno portando a un altro livello».

Perché dice così?

«Li trovo addirittura più veloci di Djokovic. Non dico dicendo migliori, perché per me Novak resta il più forte. Ma in termini di velocità di gioco e di atteggiamento entrambi si divertono in campo e coinvolgono il pubblico. Carlos e Jannik sono giocatori così completi perché Federer, Nadal e Djokovic hanno mostrato loro la strada».

Carlitos è arrivato prima sia a vincere uno Slam che in vetta alla classifica, ma poi s'è fermato. Jannik ha continuato a crescere e lo ha avvicendato in vetta.

«Le vittorie di Alcaraz agli US Open 2022 e a Wimbledon 2023 sono già state qualcosa di magnifico per il tennis. Non è facile essere Alcaraz con tutta quella varietà e il desiderio continuo di far contento il pubblico. Jannik di base aveva di meno ma ha aggiunto molto e non c'è motivo per cui Sinner non possa vincere altri Slam. Con quei due il futuro del tennis è in ottime mani».

In che cosa Jannik ha fatto il maggior salto di qualità?

«Il servizio, che nel gioco moderno è decisivo. Non lo era quando sono apparsi Nadal e Murray, lo è diventato con Djokovic».

Sinner è freddo nel comportamento e sempre in equilibrio sui colpi.

«Mi ricorda noi svedesi degli anni 80, merito anche della cultura dello sci, e mi fa pensare a Rafa Nella finale degli Australian Open ha dato tempo al suo cervello, come faceva Nadal, adattandosi meravigliosamente alla partita. E non è mai andato nel panico: davvero particolare per un giovane alla prima finale Slam che è due set a zero sotto. Massimo rispetto».

Sinner ha cominciato a stupire vincendo sul veloce indoor, s'è imposto anche sul cemento e sulla terra, ma Jannik sul rosso vuole di più: vuole il Roland Garros e magari anche l'Olimpiade. Ce la può fare?

«Quando non sei disposto ad allontanarti dalla linea di fondo, ci sono momenti in cui il campo è troppo scivoloso o l'avversario sta giocando troppo bene, e quindi sembrava difficile vederlo come favorito già in partenza, a Parigi. Ma intanto ci ha stupito arrivando in semifinale al Roland Garros, quindi ora tutto è possibile».

Da subito in tanti hanno paragonato Sinner a Djojovic.

«Sulla terra gioca in modo più aggressivo di Nole, ma nella fase difensiva è molto simile. E sui campi rossi non sempre funziona. Ma ha un'arma in più: si muove in maniera differente rispetto ad Alcaraz o Djokovic, riesce a sciare sulla terra come quando faceva da ragazzino sugli sci. Vediamo se ci riesce anche dopo le 3 ore di partita».

Diciamo una cosa negativa su Jannik.

«È difficile trovare difetti a uno che quest'anno ha perso soltanto 2 partite. È migliorato talmente tanto che sembra quasi non prenda mai rischi sul campo, in particolare sotto il profilo tattico e mentale. Perché gioca sempre molto veloce, cerca sempre il vincente, ma è stata soprattutto la filosofia che ha creato dentro di sé a cambiare tutto. È migliorato più di chiunque altri dopo i Big 3, diciamo pure dopo Djokovic, e negli ultimi 3 mesi è migliorato anche di più, ha acquisito quell'attitudine che cambiò Nole quand'è è passato da un giocatore normale a uno che si diceva: "Io posso battere quei due"».

Può domare anche la terra rossa di Parigi?

«Penso che la questione non dipenda dall'erba, dai cemento o dalla terra battuta. Penso che quando si sente bene ed è in fiducia come adesso Jannik sa e dimostra che il suo gioco resisterà a tutto gli avversari, anche sulla loro superficie migliore. Perché si dice: "Sono vicino al mio miglior livello, devo solo fare il mio gioco". Perciò sono un suo grande tifoso e penso che vincerà più Majors. Guardate anche com'è più a suo agio a rete, com'era compreso nel suo percorso verso il numero 1, senza possibilità di distrazioni: non poteva mancare l'obiettivo».

Sinner è cresciuto anche a Parigi, di match in match, fino alla semifinale.

«Migliora anche sul rosso perché si muove meglio ed è sempre aggressivo che sul cemento, grazie al rovescio con cui fa vincenti anche quando non sembra possibile e al servizio che gli dà punti facili e gli apre il campo. In fondo si avvicina sempre più a come gioca sul duro, colpendo la palla in anticipo. Non so se potrà riuscirci anche contro i più forti, ma lo vedremo presto. Il fisico è l'unico punto interrogativo che Sinner sta lasciando ancora aperto».