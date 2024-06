Jannik Sinner, il numero uno sul campo, adesso è numero uno anche sulla carta che, come da proverbio, canta e, come da latino, manet (singolare del manent degli scripta). Lo è diventato durante una vittoria contro Dimitrov, che ha un grande avvenire alle spalle, ma non in virtù di questa, bensì per il ritiro del fin qui nemico pubblico numero uno (che ora è Sinner) Novak Djokovic. Nole si è ritirato senza perdere un match ma anzi riagguantandone due, che gli stavano scappando. Sinner, però, i suoi punti li aveva accumulati pian piano e il colpo all’anca, che sta diventando il tallone di Achille degli eroi sportivi, gli aveva solo ritardato la conquista dell’Everest dell’Atp.

Sinner, quando gioca contro Alcaraz in semifinale del Roland-Garros: orario e dove vederla in tv e streaming

Ora Jannik è il primo al mondo nel suo tennis, che ormai, anche grazie a lui, soprattutto grazie a lui, sta diventando sport di tutti e per tutti, file ai botteghini, clic day che fa esplodere i siti di prenotazione, liste d’attesa ai circoli. Che sei Carnera? si chiedeva al forzuto; che sei Nuvolari? si domandava ai pazzi al volante; che sei Coppi (qui c’era la possibilità di scegliere con Bartali, ma Fausto era più “mitico”)?. I boomers sognavano di sciare come Tomba, i millennials di impennare come forse avrebbe potuto Valentino, (Giacomo Agostini mai avrebbe fatto la pinna), le sirenette di appena ieri di nuotare come la Pellegrini. Se i cavalli avessero potuto esternare, forse avremmo saputo che volevano essere Ribot o Varenne. Gli schermidori, che ne abbiamo avuto tanti, subivano purtroppo, nell’immaginario, la concorrenza di Zorro e D’Artagnan. Ma fermiamoci a quelli più recenti e “virali”, come Alberto Tomba e Valentino Rossi, ora che finalmente possiamo spegnere il tablet e anche il pallottoliere che calcolava i punti che avrebbe perso Djokovic e quelli che avrebbe guadagnato Sinner, qui e là, ad ogni torneo e ce n’è uno al giorno che, al contrario della mela, non toglie il medico di torno ma anzi lo convoca. Che noia l’algoritmo che traduce l’emozione in numeri. Con Alberto la Bomba, Jannik condivide una stranezza d’origine: Tomba era lo sciatore di città, circondato dai colli bolognesi dove è bello andare in giro (cantò Cesare Cremonini), Sinner è il tennista di montagna, destinato più alla neve, vera o artefatta, alle racchette da sci più che non a quelle da incordare, e anche in questo caso si sarebbe fatto notare se non fosse stato folgorato sulla via di Wimbledon e del Roland Garros.

Per il resto, è difficile immaginare il progenitore dei Carota Boys fare le smargiassate un po’ bulle di Tomba (sia detto con simpatia) o le esultanze a mezza via tra spontanee e preventivate di Rossi. In campo quel che Sinner si concede è appena un pugnetto chiuso se il colpo è andato come l’ha pensato e dove lo ha destinato, o appena una smorfia se accade (raramente) il contrario. Sua è la scena, ma non la sceneggiata. Se un giudice giudica male, dice “capita”; se il dirimpettaio la fa lunga, gioca con la palla; se Djokovic si ritira e gli lascia il trono (abdicazione? Reggenza?) si dichiara “disappointed”. Non è l’italiano dei luoghi comuni, anche se mangia la pizza e se ha la bella fidanzata (ma non la esibisce: la custodisce). È il modello italiano di nuovo conio pure se qualcuno lo descrive “tipico” per via della residenza a Montecarlo (fuga dal fisco o comodità di opportunità di allenarsi, sparring partner e campi?). È il ragazzo serio e dedicato al suo lavoro, come ce n’è tanti. Ma lui è il numero uno. Da ieri.