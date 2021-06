Nadal-Sinner, Roland Garros: il maiorchino vince 3 a 0 e vola ai quarti di finale

C'è poco da fare e anche da raccontare quando in campo ci va un Rafael Nadal così. Se poi il campo è tinto di un rosso simil marrone, e si respira aria parigina, poi, il copione è già scritto. C'è solo da recitarlo.

Ed è quello che fa, purtroppo, il nostro Jannik Sinner, comunque best supporting actor di un protagonista che al Roland Garros è anche regista, scenografo e costumista indiscusso ormai dal 2005, quando nemmeno ventenne alzò al cielo il primo Slam della sua vita e che già allora si sapeva non sarebbe stato l'ultimo.

The future of Italian tennis is in good hands. What a performance, @janniksin 👏#RolandGarros pic.twitter.com/RpHZtzNSmC

