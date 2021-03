Master 1000 Miami, Sinner batte Ruusuvuori in due set e vola ai quarti di finale

Jannik Sinner è per la prima volta ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. Il 19enne originario di Sesto Pusteria (Bolzano) - 31° nel ranking mondiale e 21° del seeding - ha infatti battuto il 21enne finlandese Emil Ruusuvuori, numero 83 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2. Il match è durato un'ora e dieci minuti. Sinner adesso affronterà il vincente tra lo statunitense Taylor Fritz, 32° nella classifica mondliale e 22° del tabellone, e il kazako Alexander Bublik, numero 44 del ranking Atp.

La partita è stata giocata alle 11 ora locale in Florida (Usa), cioè le 17 in Italia. Torneo finito per il 21enne di Helsinki Emil Ruusuvuori, allenato dal coach italiano Federico Ricci. Nella notte italiana toccherà all'altro azzurro in gara, Lorenzo Sonego cercare il pass per i quarti. Da cui potrà sperare di raggiungere il montepremi di 3.343.785 dollari, se riuscirà a passare il turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, n° 5 del ranking e secondo favorito del seeding.

