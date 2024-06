Da Nastase a Federer fino a Sinner, Jannik è il 29° n.1 nella storia del tennis: la classifica completa

Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano e da lunedì 10 giugno sarà ufficialmente n.1 al mondo, il primo italiano a riuscirci nella storia del tennis.

L'altoatesino a soli 22 anni (23 da compiere ad agosto) si è preso il trono, sorpassando un mostro sacro come Novak Djokovic in cima al ranking Atp.

Grazie al ritiro del serbo, Sinner diventa il primo italiano di sempre a diventare numero 1 nel tennis maschile e il 29° n.1 della storia del tennis. L'azzurro intanto ha anche la possibilità di arrivare in fondo al Roland-Garros dove venerdì sfiderà in semifinale l'amico e rivale Carlos Alcaraz. Nella sua breve ma già brillante carriera ha già vinto uno Slam, l'Australian Open e adesso punta a conquistare il secondo, il primo sulla terra.

La lista di tutti i n.1 nella storia del tennis

La lista dei numeri 1 è lunga, arrivando fino a Sinner. Il primo a riuscirci è stato Ilie Nastase nel 1973. La seconda metà degli anni '70 però è caratterizzata dal primo posto prima di John Newcombe e poi dal dominio di Jimmy Connors (160 settimane), divenuto poi un duopolio con Bjorn Borg che è stato n.1 nel 1977. Dal 1980 ha iniziato a prendersi il trono anche John McEnroe. A Borg e Connors è subentrato Ivan Lendl dal 1983: il ceco ha vissuto un duello a distanza con The Genius fino al 1985, quando inizia a diventare l'autentico padrone. Tre anni ininterrotti al comando per Lendl, detronizzato da Mats Wilander nel 1988.

Gli anni '90

All'inizio degli anni '90 si alternano diversi re. Per primo si impone come n.1 Stefan Edberg, spodestato da Boris Becker. Nel 1992 arriva Jim Courier a prendersi il primato nel ranking e poco dopo Pete Sampras. Nel 1995 è il turno dello statunitense Andre Agassi. Poi è il momento di Thomas Muster che resta primo per quasi due anni, prima di passare il testimone a Marcelo Rios. Tra i numeri uno c'è anche Carlos Moya che nel 1999 si alterna con Yevgeny Kafelnikov e Patrick Rafter.

Gli anni 2000: il duopolio Federer-Nadal

All'inizio del 2000 diventa numero 1 il russo Marat Safin e nello stesso anno Gustavo Kuerten. Avvicinandosi agli anni più recenti, Lleyton Hewitt resta in coma alla classifica Atp per due anni, fino al 2003 quando si impongono prima Juan Carlos Ferrero e poi Andy Roddick.

Dal 2004 inizia il duopolio, quello di Roger Federer e Rafa Nadal. Prima inizia il dominio svizzero che resta in cima al ranking Atp per 237 settimane di fila (ancora record). La sua supremazia viene scalfita solo dallo spagnolo nel 2008 (anno in cui fa doppietta di Slam, Roland-Garros e Wimbledon). Nadal resta il re fino al 2011, quando subentra un altro mostro sacro come Novak Djokovic (25° n.1 nella storia). Nel 2016 è il turno di Andy Murray che riesce a restare a lungo n.1. Con il calo di Nadal e Federer, però, è Djokovic a diventare l'imperatore del tennis, cedendo ogni tanto la vetta a Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz che si alternano la vetta nel 2022, prima di cedere il trono nuovamente a Djokovic e infine al primo italiano di sempre, Jannik Sinner.

La classifica completa

1) Ilie NASTASE 1973

2) John NEWCOMBE 1974

3) Jimmy CONNORS 1974

4) Bjorn BORG 1977

5) John MCENROE 1980

6) Ivan LENDL 1983

7) Mats WILANDER 1988

8) Stefan EDBERG 1990

9) Boris BECKER 1991

10) Jim COURIER 1992

11) Pete SAMPRAS 1993

12) Andre AGASSI 1995

13) Thomas MUSTER 1996

14) Marcelo RIOS 1998

15) Carlos MOYA 1999

16) Yevgeny KAFELNIKOV 1999

17) Patrick RAFTER 1999

18) Marat SAFIN 2000

19) Gustavo KUERTEN 2000

20) Lleyton HEWITT 2001



21) Juan Carlos FERRERO 2003

22) Andy RODDICK 2003

23) Roger FEDERER 2004

24) Rafael NADAL 2008

25) Novak DJOKOVIC 2011

26) Andy MURRAY 2016

27) Daniil MEDVEDEV 2022

28) Carlos ALCARAZ 2022

29) Jannik SINNER 2024