Piano con la disperazione. Jannik Sinner gioca la peggiore partita da mesi a questa parte, Hurkacz vince 2-0 a Miami il Master 1000, ma era perfettamente prevedibile che un giocatore con più esperienza nel circuito e tutto sommato meno aspettative gestisse meglio una giornata particolare. Non c’è di che disperarsi perché a questa punto della carriera di Sinner ogni passo falso in realtà è un passo avanti. Certo: avremmo voluto, in una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati