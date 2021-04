Bautista Agut l'avversario di Sinner: quando si gioca la semifinale

Sarà Sinner-Bautista Agut la semifinale del Masters 1000 di Miami. Lo spagnolo (n. 12 della classifica mondiale) è l'ultimo ostacolo dell'azzurro verso la finale sul cemento della Florida. A sorpresa nella notte Bautista Agut ha eliminato ai quarti il favorito numero uno del torneo, il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 33' di gioco. I due si sfideranno in semifinale domani (venerdì sera in Italia) non prima delle 19. Per lo spagnolo un successo a Miami sarebbe il decimo titolo della carriera, il primo da Doha nel 2019.

Gli altri due semifinalisti usciranno dalle sfide di questa sera fra il polacco Hubert Hurkacz n. 37 del mondo e il greco Stefanos Tsitsipas (n. 5) e fra lo statunitense Sebastian Korda (n. 87) e il russo Andrei Rublev (8).