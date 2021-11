Jannik Sinner si ferma un'altra volta. Contro Carlos Alcaraz, 35esimo nel ranking Atp, nel veloce indoor di Parigi, torneo Masters 1000, il tennista altoatesino perde in due ore e nove minuti di gioco per 7-6 (7-1), 7-5. Il sogno del ventenne di partecipare alle Atp Finals in programma a Torino potrebbe essere sfumato.