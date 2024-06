Sinner-Alcaraz, quando giocano: orario e dove vedere la semifinale del Roland Garros

La corona di numero 1 del mondo dà gioia ma pesa e ora Sinner ha davanti un percorso che prevede domani, venerdì 7 maggio, una semifinale con Carlos Alcaraz e solo su questo, oltre che ad alzare sempre di più il livello del suo gioco, è puntata la concentrazione l'attenzione dell'azzurro.

Solo uno dei due giovani campioni raggiungerà la finale di domenica, che sarà la prima in 20 anni, dal 2004, che non vedrà in campo uno dei 'big three': Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic.

Sinner può fare il Grande Slam nel 2024? Cosa significa compiere l'impresa riuscita nella storia solo a Rod Laver

Cosa pensa Alcaraz

Del duello di venerdì, ne ha parlato intanto lo spagnolo, definendolo senza mezzi termini «il match che tutti vogliono vedere, sin da quando è uscito il tabellone ed è emerso che ci saremmo potuti affrontare in semifinale. Abbiamo giocato grande partite in passato - ha detto Alcaraz - e anche questo sarà interessante. Sono certo che Jannik giocherà il suo miglior tennis e mi auguro di poter fare lo stesso». Il murciano sa che avrà di fronte «una delle sfide più difficili, contro un giocatore che fa tutto benissimo, i colpi, i movimenti, la gestione del march. Io dovrò essere pronto a dare il meglio e anche a a correre una maratona. Non voglio mentire, questa sfida mi crea maggior nervosismo rispetto a tutte le altre».

L'uomo da battere

Ecco, l'ha detto anche Alcaraz. Oltre che a essere diventato il primo italiano n.1 al mondo, Sinner è per tutti il rivale più temuto, l'uomo da battere. La palma del miglior tennista azzurro di tutti i tempi, al momento, pensa di detenerla ancora Nicola Pietrangeli: «Con lui sto correndo il pericolo di non esserlo più - ha detto a Un giorno da pecora -, ma per il momento ancora sì. Vediamo alla fine della sua carriera». L'Australian Open e la Davis vinte da Sinner sono già un bel tassello sulla strada del primato per l'altoatesino, che se dovesse trionfare anche al Roland Garros potrebbe addirittura cominciare a sognare l'assalto al grande slam.

Orario

La semifinale del Roland-Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz andrà in scena venerdì 7 giugno con orario ancora da definire. In ogni caso non si giocherà prima delle 14,30

Dove vedere la semifinale

Anche la semifinale, come tutto il torneo parigino, sarà trasmessa in diretta su Eurosport, ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2. Disponibile anche su Dazn e in streaming sull'app Dazn per smartphone e tablet.

I precedenti

Amici anche fuori dal campo, Sinner e Alcaraz sono sicuramente le stelle più luminose della nuova generazione. Rispettivamente numero 1 e 3 al mondo, i due tennisti si sono affrontati già diverse volte in carriera, ben 9. Attualmente lo spagnolo è in vantaggio 5-4 grazie all'ultimo successo nella semifinale di Indian Wells 2024. In precedenza si erano sfidati nel 2019 al Challenger di Alicante (vittoria di Alcaraz), Al Masters 1000 di Parigi nel 2021 (vittoria di Alcaraz), a Wimbledon nel 2022 (vittoria di Sinner) e nello stesso anno nella finale dell'Atp 2050 di Umago, vinta da Jannik. Sempre nel 2022 ai quarti di finale dell'US Open, col successo dello spagnolo; a Indian Wells si erano incontrati anche nel 2023, con la vittoria di Alcaraz in semifinale. Nello stesso anno l'altoatesino si era preso la rivincita, vincendo in semifinale al Masters 1000 di Miami. Sinner ha poi vinto anche nella semifinale dell'Atp 250 di Pechino.