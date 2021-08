Olimpiadi, Simone Biles torna per la finale della trave

Riprendono le Olimpiadi anche per Simone Biles. La ginnasta statunitense vincitrice praticamente di tutto a Rio 2016, presa dai "twisties" a Tokyo 2020, ovvero gli attimi di blackout mentali che rendono pericolosi i suoi esercizi, non ha dato il meglio di sé, anzi. Prima la finale di squadra abbandonata dopo il primo esercizio, poi la rinuncia a gran parte delle gare individuali, tranne l'ultima: la finale della trave, quella in programma domani. A confermarlo è il Comitato olimpico statunitense che in una nota dice chiaramente: «Siamo entusiasti nel confermare che domani vedrete due atleti statunitensi nella finale alla trave: Suni Lee e Simone Biles. Non vediamo l'ora di vedervi entrambi».

