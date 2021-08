Olimpiadi, Simone Biles si ritira anche dalla finale di corpo libero

Simone Biles si è ritirata anche dalla finale individuale del corpo libero ai giochi di Tokyo 2020. La star americana della ginnastica, dunque, non sarà presente neanche nella finale tanto attesa di corpo libero. L'annuncio è arrivato direttamente dalla Federazione di ginnastica american: «Simone si ritira dalla finale di corpo libero - si legge nel comunicato della Federazione US Gymnastic - e prenderà una decisione per la trave (in programma martedì, ndr) più avanti».

APPROFONDIMENTI LA CONFESSIONE Simone Biles soffre di «twisties»: ecco cos'è... IL POST Simone Biles dopo il ritiro alle Olimpiadi: «Grazie del... SPORT Raven Saunders, dal tentato suicidio alle maschere divertenti alle...

Simone has withdrawn from the event final for floor and will make a decision on beam later this week. Either way, we’re all behind you, Simone. — USA Gymnastics (@USAGym) August 1, 2021

«In ogni caso, siamo tutti con te, Simone», ha aggiunto Usa Gymnastics in un tweet. Quattro volte campionessa a Rio 2016, la Biles aveva parlato apertamente dei suoi problemi e aveva annunciato che avrebbe saltato le gare per concentrarsi sulla sua salute mentale. Scelta che aveva raccolto il sostegno di tantissimi colleghi e non solo nel team statunitense