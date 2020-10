Sifan Hassan batte il record dei 10 mila metri stabilito dalla britannica Radcliffe 18 anni fa

Un altro primato, stavolta europeo. La campionessa del mondo Sifan Hassan ha battuto il record dei 10.000 metri stabilito dalla britannica Paula Radcliffe 18 anni fa. In un incontro di atletica a Hengelo, nei Paesi Bassi, la 27enne olandese, nata in Etiopia, ha vinto la gara in 29:36.67 minuti. Ha corso da sola per quasi la metà dei 25 giri. Hassan è finito quasi 25 secondi sotto il vecchio record europeo stabilito dall'ex detentore del record del mondo della maratona Radcliffe ai Campionati Europei 2002 di Monaco di Baviera (30:01.09). Questo la rende la quarta donna più veloce su questa distanza. Il record del mondo è detenuto dall'etiope Almaz Ayana con 29:17.45 dopo la sua vittoria olimpica a Rio de Janeiro nel 2016.

Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 10:17

