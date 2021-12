Shiffrin-show a Courchevel: male le azzurre. Brignone settima, out Goggia e Bassino

Mikaela Shiffrin domina il gigante di Courchevel, in Francia. La statunitense ha conquistato il trionfo numero 72 in Coppa del Mondo, a meno 10 dalla connazionale Lindsey Vonn. Alle sue spalle, si è piazzata la svedese Sara Hector, attardata di 86 centesimi, con il terzo posto appannaggio dell’elvetica Michelle Gisin, a 1″08, fidanzata di quel Luca De Aliprandini ieri secondo in Alta Badia.

Male purtroppo le italiane: la migliore è stata Federica Brignone, settima al traguardo - ma era quarta dopo la prima manche -, che ha buttato via il podio con un errore nella parte alta del tracciato. Non hanno concluso la prova né Sofia Goggia, decima dopo la prima manche ma fuori nella seconda, né Marta Bassino, uscita nella prima run. Classifica generale che vede la Shiffrin scavalcare Sofia Goggia in testa alla classifica. Ora l’americana guida con 670 punti davanti alla bergamasca, a 635, con al terzo posto la slovacca Petra Vhlova a 390. Domani il secondo dei due giganti. Si spera in una reazione delle azzurre.