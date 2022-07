Sesso a Wimbledon nelle stanze relax, lo scandalo nel tempio del tennis: «Avvertiti rumori sospetti»

La direzione del "Tempio del Tennis" le aveva introdotte per far sentire a casa i visitatori ma c'è il sospetto che vengano utilizzate per altro. Sono le Quiet Room" o "stanze relax" piccole stanze dotate di due poltrone, una scrivania e prese per la ricarica di apparecchi elettrici che lo stadio di Wimbledon mette a disposizione degli spettatori dei match per consentire uno spazio di "calma e riservatezza" dal caos delle partite. Ma diversi testimoni affermano che sarebbero utilizzate per ben altri scopi. Sul caso sono partite indagini da parte della direzione.

APPROFONDIMENTI LONDRA Wimbledon, Nadal vince al super tie break dopo 4 ore e vola in... SPORT Wimbledon, William e Kate nel royal box del Centrale per la sfida... IL RITRATTO Sinner: chi è, età, fratello adottivo, quanto guadagna.... TENNIS Sinner-Alcaraz, a Wimbledon la meglio gioventù: agli ottavi... TENNIS Wimbledon, Sinner batte Isner in 3 set e va agli ottavi di finale:...

Avvertiti rumori e atteggiamenti sospetti

Secondo quanto riporta il The Guardian, diversi testimoni hanno denunciato atteggiamenti e rumori sospetti nei pressi delle stanze, che vengono presidiate da membri dello staff solo in alcuni momenti. Una coppia è stata vista uscire da una delle porte: «I due avevano un grande sorriso stampato in viso e si scambiavano sguardi complici» ha raccontato un testimone «Le persone intorno anche facevano battute ironiche. Era palese ciò che era successo». Un altra persona, che era stata nella stanza adiacente ha spiegato di aver sentito «suoni di atteggiamenti intimi» provenire dalla porta accanto.

Le stanze sono uno spazio per la preghiera e il relax

Nella mente dei direttori dell'impianto sportivo, le stanze del relax erano pensate per offrire un servizio migliore ai visitatori, uno spazio di pace per esigenze private o spirituali. Come si legge nella Brochure di Wimbledon: «Situata nel Southern Village, la camera tranquilla è uno spazio in cui gli ospiti possono ritirarsi per un momento di meditazione, preghiera o riflessione privata o semplicemente per sfuggire alla folla intorno al parco».

«Penso che dovrebbe essere per le persone che desiderano una pausa di cinque minuti. Penso che sia una buona cosa, ho visto persone anziane che entrano per prendersi una pausa dal sole, persone che pregano e madri che vogliono allattare in privato» ha spiegato un membro dello staff. Dopo lo scandalo, è scattata anche la protesta dei residenti del quartiere che frequentano assiduamente il parco di Wimbledon. In questi giorni sono infatti apparsi diversi cartelli appesi agli alberi del parco: "Game, Sex and Match: no thanks" (Gioco, sesso e match: no grazie).