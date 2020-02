Tennis, Seppi in semifinale a New York

Andreas Seppi centra le semifinali nel New York Open, torneo Atp 250 (veloce indoor, montepremi di 719.320 dollari) in corso al Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island. Nella notte l'azzurro numero 98 del ranking mondiale ha battuto in rimonta 6-7 (2-7), 6-4, 6-1 l'australiano Jordan Thompson, numero 63 Atp, dopo 2 ore e 13 minuti di gioco. Prossimo avversario di Seppi il cinese di Taipei Jason Jung, numero 131 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni e mai così avanti in un torneo del circuito maggiore, che ha eliminato in tre set lo statunitense Reilly Opelka, numero 40 Atp e terzo favorito del seeding. Nell'altra semifinale di fronte il serbo Miomir Kekmanovic, numero 54 Atp e sesta testa di serie, ed il britannico Kyle Edmund, numero 62 del mondo ed ottava testa di serie. Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA