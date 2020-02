Il dramma di Mikaela riaccende la speranza di Federica. Shiffrin continua a rinviare il ritorno in azione, così Brignone può davvero sognare il colpaccio: andare in testa alla generale già nel prossimo week-end, quando in calendario ci saranno due discese e una combinata a Crans Montana. La campionessa statunitense è lontana dal circo bianco dal 26 gennaio e, da quel poco che trapela dagli ambienti a stelle e strisce, non dovrebbe rientrare (il condizionale è d’obbligo) prima della tappa di Ofterschwang... Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA