Sci, il nuovo tampone di Innerhofer è negativo: partirà per Kitzbühel

Prima il tampone positivo, poi uno nuovo che ha dato esito negativo. Non sono state ore facili per Christof Innerhofer, che dopo essersi isolato per la notizia della sua positività, adesso potrebbe partecipare alle gare del fine settimana. Il velocista azzurro ora è in attesa, seppur in ritardo rispetto al resto della squadra, di partire per Kitzbuehel. Innerhofer è stato in isolamento per un paio di settimane, praticamente dopo le gare di Bormio, e non figurava tra i convocati della spedizione azzurra. Ora il nuovo tampone ha dato esito negativo.

APPROFONDIMENTI COPPA DEL MONDO Sci, Mayer vince la discesa di Bormio. Ma l'Italia ritrova Paris:... COPPA DEL MONDO Sci, SuperG di Bormio: che vittoria di Cochran-Siegle, Paris fuori...

Intanto dopo una forte nevicata notturna è stata cancellata l'odierna prima prova cronometrata sulla Streif in vista delle due discese di venerdì e sabato e seguite domenica da un superG. Restano così a disposizione, con previsioni meteo buone, le prove di domani e di giovedì.

Ultimo aggiornamento: 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA