Goggia: «Dopo l'infortunio mi ha chiamato Mattarella, visto il momento del Paese mi ha fatto molto piacere»

Una telefonata che non avrebbe mai immaginato, soprattutto in un momento come questo. Chissà cosa ha pensato Sofia Goggia, sciatrice azzurra che ha saltato i Mondiali di Cortina per un infortunio a pochi giorni dalla rassegna iridata, quando dall'altra parte del telefono c'era il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Una settimana fa mi ha chiamato - ha raccontato in un incontro stampa online in cui non ha potuto nascondere la sua emozione - e vista la situazione del Paese non idilliaca italiana mi ha fatto molto piacere».

«È stato un colpo durissimo saltare i Mondiali - ha aggiunto Sofia - ma preferisco concentrarmi su quello che posso fare, anche se quando mi alzo la mattina faccio fatica a non pensarci. Anche se non le accetti sei costretta a farlo; l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi, sarà l'evento dell'anno. Per una atleta poter disputare i Mondiali in casa è un sogno enorme ed è terribile non poter correre perchè sono caduta sulla neve marcia con lo zaino sulle spalle: è difficile da accettare. Ringrazio di cuore le mie compagne - conclude - hanno sofferto con me e mi hanno supportata e il riconoscimento affettivo da tutta Italia mi ha piacevolmente colpito».

