Sci di fondo, Pellegrino sceglie di rinunciare alla tappa in Canada

Arrivano novità anche per la Coppa del mondo di sci di fondo. La Federazione Italiana Sport Invernali ha comunicato alla Federazione Internazionale dello Sci la rinuncia di Federico Pellegrino a disputare le due gare sprint (una in tecnica classica, una in tecnica libera) in programma domani e domenica a Quebec City, in Canada. Il forfeit del valdostano si è aggiunto a quelli già comunicati di Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Germania, proprio nel momento in cui Francia, Stati Uniti e Canada si accingevano a fare lo stesso. Ultimo aggiornamento: 14 Marzo, 10:04