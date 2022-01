SuperG, sull'Olympia si rinnova la sfida fra le azzurre Goggia-Brignone

CORTINA - Oggi si torna in pista, sull'Olympia delle Tofane, con la gara di supergigante. La partenza dovrebbe essere confermata sopra lo Schuss di Pomedes, se il vento cesserà di soffiare così forte; le previsioni sono confortanti. Sono 59 le atlete in gara, una decina in più rispetto alla discesa libera. Saranno presenti alcune nazioni inusuali nello sci alpino, con sciatrici che approfittano degli ultimi appuntamenti di Coppa per avvicinarsi ai Giochi invernali di Pechino 2022: tra gli altri sono rappresentati Messico, Ucraina, Kenia, Romania, Bielorussia e Australia.

APPROFONDIMENTI CORTINA La dichiarazione d'amore di Sofia Goggia su Facebook:...

La prima a partire, alle 11.45 (dirette tv su Eurosport e Rai), sarà la polivalente Ester Ledecka, acclamata anche ieri dai molti estimatori che ha a Cortina, dove ha vinto la gara di Coppa del Mondo di snowboard, nel gigante parallelo dello scorso 18 dicembre, sulla pista Tondi del Faloria, dove si è imposta 4 volte. La ceca è stata capace di vincere 2 medaglie d'oro alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018: una con gli sci, l'altra con la tavola.

La prima italiana in pista sarà Elena Curtoni con il numero 5.

Ecco le altre:

Francesca Marsaglia n. 8;

Federica Brignone 9;

Sofia Goggia 13;

Marta Bassino 15;

Nicol Delago 23;

Roberta Melesi 36;

Karoline Pichler 41 e Nadia Delago 45.

Si rinnova dunque la sfida tutta tricolore fra Sofia Goggia, carica per la vittoria di ieri, e Federica Brignone, che ha conquistato l'ultimo supergigante di Coppa, domenica scorsa a Zauchensee. Anche per la nazionale italiana, come per le altre formazioni, queste due gare di Cortina potranno dare ai tecnici le indicazioni necessarie per designare le atlete da portare alle Olimpiadi.



LE SUPERSTAR

Fra le altre atlete saranno da tenere d'occhio l'elvetica Lara Gut con il numero 7 e la sua compagna di nazionale Michelle Gisin con il 16. Sarà in pista la fortissima americana Mikaela Shiffrin, a caccia di punti per la Coppa del Mondo generale; non ha corso la discesa libera, ma farà la gara di oggi e scenderà con il numero 17. Sempre forte e temibile lo squadrone austriaco, che ha una mezza dozzina di atlete in grado di salire sul podio.





NON FINISCE QUI

La pista Olympia, preparata così bene, non può essere usata due giorni soltanto. Domani e martedì accoglierà quattro gare Fis Giovani, predisposte dallo Sci club Cortina, in accordo con gli organizzatori della Coppa del Mondo. Si tratta di due combinate alpine: lunedì si svolgerà il supergigante, martedì lo slalom gigante.



LA VIABILITÀ

Anche oggi ci saranno limitazioni alla mobilità in paese, con la chiusura della strada che sale alla Tofana, per tutta la giornata; sarà chiusa anche la regionale 48 delle Dolomiti, fra Ponte Corona e Pocol, per la durata della gara.

.