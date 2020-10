Soelden, nel Gigante è subito grand'Italia

È grande Italia nella prima manche dello slalom gigante di cdm di Soelden, gara di apertura della stagione 2020-21 che avrà al centro il Campionato del mondo in febbraio a Cortina d'Ampezzo. In testa c'è infatti la piemontese Marta Bassino in 1.09. 54 seguita da Federica Brignone, detentrice della coppa del mondo, in 1.10.12. Terzo tempo per la norvegese Mina Fuerst Holtmann in 11.046. Per l'Italia, dopo la prova delle prime trenta migliori atlete, c'è poi Sofia Goggia, buona 8/a in 1.11.30. I distacchi tra le prime atlete e le altre sono consistenti. Si gareggia con un pò di nebbia in quota, su una pista molto tecnica e sempre difficile dal fondo ghiacciato, un ripido muro centrale ed una lunga parte finale più pianeggiante. Seconda manche alle ore 13 con tracciatura di un tecnico della squadra italiana.

Ultimo aggiornamento: 11:42

