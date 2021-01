Sci, brutto incidente a Ford: gigante interrotto

La prima manche del secondo slalom gigante di cdm di Adelboden è stata lungamente interrotta per un brutto incidente allo statunitense Tommy Ford. L'atleta è caduto ad alta velocità sul ripido muro finale, a ridosso del traguardo, dopo avere centrato il palo di una porta. Nella caduta ha investito anche due addetti ai lavori che erano a bordo pista. Ford - subito soccorso anche con successivo intervento dell'elicottero- sembra aver perso conoscenza . Non partcipano alla gara i due giovani norvegesi Lucas Braathen e Atle MacGrath che erano rovinosamente caduti ieri: per loro stagione finita.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA