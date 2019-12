Coppa del Mondo, Kriechmayr si aggiudica il superG di Val Gardena. Quinto Paris

L'austriaco Vincent Kriechmayr - 28 anni e quinto successo in coppa - ha vinto in 1.13.84 il superG di cdm di Val Gardena, una gara beffa nella nebbia, al limite della regolarità con infiniti e lungi rinvii. Secondo il norvegese Kjetil Jansrud in 1.13.89 e terzo il tedesco Thomas Dressen in 1.14.06. Miglior azzurro - in una gara su pista accorciata ed interrotta a più riprese per nebbia e con a tratti pure una leggera pioggia , su un fondo compattato con sali per le temperature elevate degli ultimi giorni - è stato Dominik Paris, 5/o in 1.14.20. Paris è partito con il pettorale 5 subito dopo una lunga interruzione per nebbia di 45 minuti. Per l'Italia ci sono poi Mattia Casse al momento 14/o in 1.14.69, Emanuele Buzzi (Pettorale 24 e sceso dopo un'attesa di tre ore dall'inizio di questo pazzo superG alle 11.50) in 1.15.31 e Matteo Marsaglia in 1.15.34. Fuori Peter Fill per salto di porta Domani è in programma una discesa Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA