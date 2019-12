Il maltempo stravolge la coppa del mondo: cancellate le discese in Val Gardena e Val d'Isere

Il maltempo imperversa in quota e la coppa del mondo di sci è costretta a stravolgere i propri calendari. Dopo le polemiche per il SuperG di ieri, lunghissimo, tormentato da rinvii e interruzioni e disputato con una nebbia pericolosa, oggi in Val Gardena è stata cancellata la discesa maschile. Nebbia, neve in quota e pioggia un po' più in basso hanno costretto gli organizzatori ad arrendersi al maltempo. La coppa si sposta ora nella vicina Alta Badia: domani gigante e lunedì sera gigante parallelo.



Non è andata meglio alle donne jet che erano impegnate in Val d'Isere nella stessa specialità. Anche qui la gara, in programma per le 10,30, è stata inizialmente rinviata alle 12,30 e poi definitivamente cancellata. È possibile che venga svolta domani, al posto della combinata. Ultimo aggiornamento: 14:50