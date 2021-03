Sci, ai Mondiali Junior anche un argento in gigante per il gardesano Giovanni Franzoni

Giovanni Franzoni non lascia e (quasi) raddoppia. Ai Mondiali Junior di sci alpino a Bansko (Bulgaria) il gardesano, dopo lo storico oro in superG, ha centrato oggi anche la medaglia d'argento in slalom gigante.

Terzo dopo la prima manche, l'azzurrino ha recuperato una posizione inchinandosi solamente all'austriaco Lukas Feurstein, con cui si inverte di posto rispetto al superG di mercoledì. Terzo il norvegese Kaspar Kindem. Per il classe 2001 di Manerba 72 centesimi di ritardo nonostante un'ottima seconda manche: «La strada intrapresa è quella giusta, ma per arrivare in alto c'è ancora tanto da fare», commenta il 19enne Franzoni.

L'atleta italiano si allena nel periodo estivo con il gruppo di Coppa Europa e junior al Centro di preparazione olimpica di Formia diretto dall'ex canottiere olimpionico Davide Tizzano, che ai recenti Mondiali senior di Cortina d'Ampezzo aveva già plaudito per l'oro nel parallelo individuale di Marta Bassino e l'argento di Luca De Aliprandini nel gigante. Altri due fuoriclasse che hanno costruito nell'impianto tirrenico le loro imprese.

