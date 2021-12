BRESCIA - Un atleta di 24 anni è morto ieri sera, 4 dicembre, mentre era in gara a Monticelli Brusati, nel Bresciano, e stava correndo un trail running in notturna. Fabio Pedretti di Gardone Valtrompia, si è accasciato al suolo mentre era nel gruppo di testa quando mancavano circa 7 chilometri alla fine della gara. Inutile la corsa in ospedale.