McIlroy, dopo il trionfo in FedEx Cup ecco l'esordio nell'Open d'Italia: «Non vedo l'ora di arrivare»

«Non vedo l'ora di arrivare a Roma, una città ricca di storia così come storico è l'Open d'Italia. Ho sentito e visto che i tifosi sono molto appassionati, ho voglia di scendere in campo e vivere una nuova sfida». Con queste parole Rory McIlroy ha commentato la sua partecipazione alla 79esima edizione del torneo - inserito nel calendario del DP World Tourche - che si disputerà dal 15 al 18 settembre 2022, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

McIlroy, ex numero 1 al mondo, oggi occupa la terza posizione del ranking mondiale. Soltanto ieri ha trionfato ad Atlanta nella FedEx Cup grazie ad una grande rimonta che gli ha consentito di superare l'americano Scheffler e il sudcoreano Im, per un successo dal valore di 18 milioni di dollari. Il nordirlandese, 33 anni, è diventando l'unico giocatore dopo Tiger Woods a conquistare la coppa per tre volte.

La prima presenza di Rory McIlroy è stata annunciata da Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, che ha dato così il benvenuto al campione: «Siamo entusiasti e orgogliosi di poter annunciare la presenza in campo, nella 79esima edizione dell'Open d'Italia, di un campionissimo come Rory McIlroy. Impreziosirà un field di altissimo livello e tutti gli appassionati potranno guardare da vicino le sue prodezze. Rory è solo il primo top player di un torneo attesissimo che rappresenterà un grande spettacolo. Altre sorprese arriveranno nei prossimi giorni. Il percorso del Marco Simone tra poco più di un anno ospiterà la Ryder Cup, un evento globale, stratosferico, che porterà grandi benefici all'Italia e a Roma. Per i big in gara si tratterà anche di un'occasione per ammirarlo».